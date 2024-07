Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau

Kreis Borken - Warnung vor falschen Polizisten

Gronau (ots)

Falsche Polizisten treiben weiterhin ihr Unwesen im Kreis Borken. Im Laufe des Freitags, 12.07.2024, meldeten mehrere Geschädigte aus Gronau bei der Polizei betrügerische Anrufe. In einigen Fällen warnten Unbekannte vermeintlich vor geplanten Einbrüchen in der Nachbarschaft. Bargeld und Wertgegenstände seien nicht mehr sicher. In einem anderen Fall wurde eine Gronauerin aufgefordert, nach einem Verkehrsunfall eine Kaution zu zahlen. Glücklicherweise durchschauten alle Angerufenen die Täter schnell und beendeten die Gespräche. So kam es zu keinen Schäden.

Die Polizei warnt erneut ausdrücklich vor dieser Masche. Wer einen derartigen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden und im Zweifelsfall von sich aus Kontakt zur Polizei aufnehmen. Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es auch unter https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus.(ao)

