Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Junge gesucht

Westhofen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr meldete sich ein besorgter Wormser Vater und ließ die Polizei wissen, er vermisse seinen 11jährigen Sohn. Dieser sei entgegen der Absprache, nach dem Spielen mit Freunden, nicht zur vereinbarten Uhrzeit am Treffpunkt bei der Otto-Hahn-Schule in Westhofen erschienen. Der Vater hatte bereits die Gemeinde abgesucht, seinen Sprössling aber nicht gefunden. Die Polizeibeamten fuhren daraufhin nach Westhofen, um ebenso Ausschau nach dem Kind zu halten bzw. eine Suche zu organisieren. Noch während dieser Phase tauchte der Junge unbeschadet wieder auf. Der Knabe hatte sich so ins Spielen im Freien mit seinen Freunden vertieft, dass ihm die einsetzende Dunkelheit nicht weiter aufgefallen war und er die Zeit vergessen hatte. Vater und Sohn konnten sich so vereint nach Hause begeben.

