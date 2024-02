Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: In Schlangenlinien unterwegs

Alzey (ots)

Eine aufmerksame 28jährige Frankfurterin meldete am späten Samstagabend der Polizei einen PKW mit Anhänger, dessen Fahrverhalten sehr auffällig war. Das Gespann befuhr die B 271 in Richtung der Stadt Alzey und kam während der Fahrt immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Da das Kennzeichen bekannt war, machten sich die Polizeibeamten auf die Suche nach dem verdächtigen Fahrzeug und konnten dieses und den Wagenlenker an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters antreffen. Bei dem 45jährigen Fahrer und Alzeyer Bürger konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, den das digitale Messgerät dann auch bestätigte. Es wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren folgt nun wegen Alkohol am Steuer.

