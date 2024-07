Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Imbisswagen

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße 51;

Tatzeit: zwischen 12.07.2024, 23.00 Uhr, und 13.07.2024, 10.00 Uhr;

Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag diverse Gegenstände von einem Imbissstand. Der Wagen stand an der Eschstraße in Stadtlohn, als es zu dem Geschehen kam. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Ahaus zu melden unter Tel. (02651) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell