POL-RE: Datteln: Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der vergangenen Nacht in eine Parfümerie am Berliner Platz eingebrochen ist. Zeugen wurden auf die Tat aufmerksam, so dass es auch eine Täterbeschreibung gibt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann gegen 3.35 Uhr die gläserne Eingangstür ein und erbeutete aus dem Verkaufsraum eine größere Menge Parfum. Er flüchtete auf einem dunklen Fahrrad ...

