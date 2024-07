Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Diebstahl aus Hofladen

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Großemast;

Tatzeit: 13.07.2024, 14.30 Uhr;

Unbekannte haben am vergangenen Samstag den Inhalt einer Geldkassette aus einem Hofladen in Vreden entwendet. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein Mann und eine Frau das Gebäude in der Bauerschaft Großemast verließen. Die beiden flüchteten in einem silberfarbenen Opel Corsa mit niederländischem Kennzeichen. Der schwarzhaarige Mann war mit einem schwarzen Blazer und einem weißen Hemd sowie einer blauen Hose bekleidet. Die etwa 1,65 Meter bis 1,75 Meter große Frau trug eine helle Hose und einen schwarzen Blazer. Außerdem hatte sie ein hellbraunes Kopftuch umgebunden, worunter ein schwarzer Haaransatz sichtbar war. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell