Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rückezug im Wald beschädigt

Heldburg (ots)

In der Zeit vom 28.12.23 zum 29.02.24 ereignete sich eine Sachbeschädigung an einem Rückezug im Waldgebiet in der Nähe zum Stausee Lauter im Bereich Hellingen/Heldburg. In dem Waldgebeit zwischen Schweickershausen und Hellingen war ein Rückezug abgestellt. Eine bis dato unbekannte Person zerstach mittels unbekannten Werkzeug alle sechs Reifen des Rückezugs. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500,-EUR. Die Polizeinspektion Hildburghausen hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen tätigen kann, melde sich unter der Telefonnummer 03685-7780.

