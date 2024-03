LPI-SHL: Polizei sieht alles

Buttlar (ots) - Am Freitag den 01.03.2024 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 278 zwischen Buttlar und Geisa. Ein 39jähriger Ford Fahrer befuhr die Strecke von Buttler kommend in Richtung Geisa. In einer Rechtskurve geriet dieser auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Beide Personen verletzten sich hierbei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

