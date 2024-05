POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Am 1. Mai gegen 19.15 Uhr ereignete sich in Bochum-Linden ein Alleinunfall, bei dem ein 59-jähriger Bochumer schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Pedelec die Dr.-C.-Otto-Straße in Richtung Dahlhausen. In Höhe der Hausnummer 65 wechselte er aufgrund einer Fahrbahnverengung die Spur. Daraufhin geriet er in die Schienen der Straßenbahn, ...

mehr