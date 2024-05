POL-BO: Alleinunfälle in Bochum - zwei Personen schwer verletzt

Bochum (ots) - Am 29. April gegen 13.30 Uhr ereignete sich in Bochum-Wiemelhausen ein Alleinunfall, bei dem eine 61-jährige Bochumerin schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr mit ihrem E-Bike die Wasserstraße in Richtung Drusenbergstraße. In Höhe der Hausnummer 308 verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr E-Bike und stürzte schwer. Die verletzte Frau wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, ...

mehr