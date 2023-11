Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Wohnungseinbruch in der Eichenstraße

Ludwigsburg (ots)

Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten unbekannte Einbrecher am Samstag (18.11.2023) zwischen 10:30 Uhr und 17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Eichenstraße in Weissach. Dort durchwühlten sie ein Zimmer und entkamen unerkannt mit Schmuck in noch unbekanntem Wert. Am Einstiegsfenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell