Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zunehmend aggressive 51-Jährige schreit lautstark, greift Bundespolizisten an, beleidigt und widersetzt sich polizeilicher Maßnahme

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 27. August 2024 gegen 01:00 Uhr fiel Bundespolizisten eine Frau auf dem Hauptbahnhof Magdeburg, Bahnsteig zwei auf. Sie schrie herum. Die Beamten begaben sich umgehend in Richtung der lautstarken Geräuschkulisse. Diese Zeit nutzte die 51-Jährige und stieg in einen Zug, welcher in die Abstellgruppe des Bahnhofes fahren sollte. Jene Beamte stellten die Deutsche in der Bahn fest, forderten sie auf, den Zug zu verlassen und wollten ihre Personalien kontrollieren. Unvermittelt stürmte sie wutentbrannt aus dem öffentlichen Reisemittel und versuchte sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen. Im Weiteren brüllte sie die Einsatzkräfte an, schmiss ihre Tasche auf den Bahnsteig und wurde den Beamten gegenüber zunehmend aggressiver. Aufgrund ihres Verhaltens schaltete ein Bundespolizist seine dienstliche Bodycam ein. Sofort schlug die Frau in Richtung des Beamten und traf das Einsatzmittel. Sie wurde mit einfacher körperlicher Gewalt an den Armen ergriffen und in die Räumlichkeiten der Bundespolizei im Hauptbahnhof geführt. Auf dem Weg dorthin sperrte sie sich aktiv. Dort angekommen veränderte sich ihr Verhalten keineswegs. Sie riss sich aus dem Festhaltegriff, schrie weiterhin lautstark und beleidigte die Beamten wiederholt mit in der Ehre verletzenden Worten. Aufgrund ihres Verhaltens wurden ein Rettungswagen sowie ein Notarzt angefordert. Diese stellten weder eine Eigen- oder Fremdgefährdung bei ihr fest. Sie erhält Strafanzeigen wegen des tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung.

