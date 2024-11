Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim, Oberndorf - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 18:10 Uhr, hat sich ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Leopold-Dony-Straße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Unbekannte über eine Leiter zu einem Fenster im ersten Obergeschoss, welches er dann gewaltsam aufhebelte. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuckgegenstände in unbekannter Höhe entwendet. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0781-21-2820 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell