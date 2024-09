POL-PPRP: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (08.09.2024 bis 09.09.2024) wurde ein in der Straße "An der Froschlache" abgestelltes Firmenfahrzeug durch unbekannte Täter aufgebrochen und diverses Werkzeug daraus entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Wer hat verdächtige Personen an einem Firmenfahrzeug wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail ...

