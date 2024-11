Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Kontrollstelle am Grenzübergang

Rheinau (ots)

Im Rahmen einer Kooperation mit mehreren Bundesländern führten am vergangenen Dienstag Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Offenburg, unter Beteiligung der Bundespolizei sowie der französischen "Gendarmerie Nationale", im Zeitraum von 18 bis 24 Uhr, eine stationäre Kontrollstelle am Grenzübergang In Rheinau durch. Die Beamten konnten eine Person feststellen, die ohne Fahrerlaubnis dafür aber mit Alkohol einen Pkw fuhr. Des Weiteren hatte sie eine kleinere Menge Betäubungsmittel dabei. Insgesamt waren zwei kontrollierte Personen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

