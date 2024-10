POL-PPRP: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagnachmittag (21.10.2024, 14 Uhr) wurden zwei gestohlene Roller an der Rheinuferstraße aufgefunden. Ein Roller wurde durch Feuer beschädigt. An dem zweiten Roller wurden Fahrzeugteile entwendete. Beide Roller stammen aus vergangenen Diebstählen. Wer hat beobachtet, wie beiden Roller dort abgestellt wurden? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 ...

