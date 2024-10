POL-PPRP: Tag des Einbruchschutzes - Neuer Podcast "EINFACH.SICHER" jetzt abrufbar!

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Tag des Einbruchschutzes - Neuer Podcast "EINFACH.SICHER" jetzt abrufbar!

Wie sicher ist Ihr Zuhause?

Wie sicher ist Ihr Zuhause?

Zum Tag des Einbruchschutzes am 27. Oktober 2024, dem Beginn der Winterzeit, startet Ihre Polizei mit dem Podcast "EINFACH.SICHER". Denn in der dunklen Jahreszeit sind auch wieder vermehrt Wohnungseinbrecher unterwegs. Die Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Erster Polizeihauptkommissar Michael Lerch und Kriminalhauptkommissarin Tanja Olf, widmen sich daher in dem neuen Podcast dem wichtigen Thema Einbruchschutz.

Wie können Sie Ihr Zuhause effektiv vor Einbrechern schützen? Welche Maßnahmen sind besonders wirksam, um Ihr Eigentum zu sichern? Diese und viele weitere Fragen beantworten unsere Experten praxisnah und verständlich.

Einbrüche können jeden treffen - doch mit den richtigen Vorkehrungen lässt sich das Risiko deutlich verringern. Das zeigt auch unsere Kriminalstatistik: In der Hälfte der knapp registrierten 800 Fälle im Polizeipräsidium Rheinpfalz im Jahr 2023 schafften es die Täter nicht in die Wohnung oder das Haus einzubrechen. Dies führen wir darauf zurück, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Wohnungen und Häuser gut sichern und den Einbrechern ihre "Arbeit" so erschweren.

In dieser ersten Folge des neuen Podcasts erfahren Sie alles, was Sie über Einbruchschutz wissen müssen: von einfachen Verhaltensregeln bis hin zu technischen Sicherungssystemen. Hören Sie aus erster Hand, wie sich Einbrecher Zutritt verschaffen und was Sie tun können, um Ihr Zuhause möglichst sicher zu machen.

Was erwartet Sie?

- Erfahren Sie, wie Einbrecher vorgehen und welche Schwachstellen an Häusern und Wohnungen häufig ausgenutzt werden.

- Lernen Sie Maßnahmen kennen, die Ihr Zuhause sicherer machen - von Fenstersicherungen bis zur Alarmanlage.

- Präventionsexperten der Polizei teilen ihre besten Tipps, die Sie direkt umsetzen können.

Mit diesem "EINFACH.SICHER"-Podcast möchten wir Ihnen helfen, Ihr Zuhause besser zu schützen. Informativ, verständlich und direkt aus der Praxis.

Jetzt reinhören und vorbeugen! Hier geht's zum Podcast: https://s.rlp.de/02iAMt0

