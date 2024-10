POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Reihenhaus -Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum vom 13.10.2024 bis 19.10.2024 in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lisztstraße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte jedoch. Es entstand geringer Sachschaden am Schloss. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

