Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. 22-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße verursachte ein junger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen (12.09.2024) gegen 1.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Der 22-Jährige aus Lage fuhr mit seinem 3er-BMW in Richtung Leopoldshöhe und wich einem am Straßenrand geparkten Suzuki Swift zu spät aus, so dass er mit diesem zusammenstieß. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem Mann Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Urintest verlief positiv auf unterschiedliche Betäubungsmittel, so dass dem 22-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs dauern an.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell