Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Junger Motorradfahrer auf nasser Straße gestürzt.

Lippe (ots)

Auf der Oerlinghauser Straße stürzte ein junger Motorradfahrer am Mittwochmorgen (11.09.2024) auf regennasser Fahrbahn. Der 16-Jährige aus Lage war gegen 6.30 Uhr in Richtung Detmold unterwegs. Als ein vor ihm fahrendes Auto verkehrsbedingt bremste, bemerkte der Motorradfahrer dies augenscheinlich zu spät und bremste daraufhin im letzten Moment stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Aufgrund der nassen Fahrbahn rutschte das Vorderrad seiner "Fantic Motor" weg und der 16-Jährige kam zu Fall. Dabei erlitt er nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Klinikum. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

