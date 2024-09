Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Betrunken und ohne Führerschein unterwegs - Gegenverkehr gefährdet.

Lippe (ots)

Auf der Pyrmonter Straße in Richtung Lügde verursachte ein Steinheimer am Dienstagnachmittag (10.09.2024) gegen 16.50 Uhr beinahe mehrere Verkehrsunfälle, weil er immer wieder auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs fuhr. Andere Fahrzeuge mussten bremsen oder auf den Seitenstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Als der 44-Jährige mit seinem GM Daewoo schließlich auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte und seinen Wagen anhielt, konnte bei der anschließenden Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt werden. Zusätzlich lallte und schwankte er. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest schlug an, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem hatte der 44-Jährige keine Fahrerlaubnis. Ihm wurde das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt und sein Wagen verblieb auf einem Parkplatz vor Ort. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an: Zeugen, die zur Tatzeit im Straßenverkehr von dem Mann gefährdet wurden, melden sich bitte telefonisch unter 05231 6090.

