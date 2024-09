Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Entrup. Autofahrer prallt gegen Baum.

Lippe (ots)

Auf dem Entruper Weg verlor ein Dacia Sandero-Fahrer am Dienstagmorgen (10.09.2024) die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen einen Baum. Zuvor fuhr der 35-Jährige gegen 6.30 Uhr in Richtung Matorf, als er in Höhe der "Alten Ziegelei" in die Fahrbahnbankette geriet. Als er den Dacia daraufhin wieder auf die Fahrbahn lenkte, nahm der Unfall seinen Lauf. Durch die Kollision seines Autos mit dem Baum wurde der Detmolder leicht verletzt. Ein Krankenwagen transportierte ihn ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

