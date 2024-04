Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher gestellt

Altenburg (ots)

Rositz: Am Morgen des 08.04.2024 gegen 03:20 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst bei der Polizei, dass sich ein maskierter Mann in Lödla gewaltsam Zugang zum Gelände eines Autohandels an der Lödlaer Chaussee verschafft hatte. Polizeibeamte konnten den Mann kurz darauf auf dem Firmengelände stellen und festnehmen. In seinem Rucksack wurde verschiedenes Einbruchswerkzeug festgestellt. Gestohlen wurde nach vorliegenden Informationen jedoch nichts. Bei dem Einbrecher handelt es ich um einen 37-jährigen Deutschen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Geschehen wurden aufgenommen. (CS)

