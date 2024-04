Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lautstarker Streit führt zu Polizeieinsatz

Greiz (ots)

Greiz: Mehrere Streifenwagen rückten Samstagnacht (07.04.2024) in die Wettengelstraße nach Greiz aus, nachdem dort zunächst zwei Männer syrischer Herkunft in lautstarken, verbalen Streit gerieten. Auch als sich Zeugen in den Streit einmischten, um diesen zu schlichten, beruhigten sich die beiden Männer (25,31) nicht. Vielmehr kam es zusätzlich zu einer Bedrohungsäußerung. Als hinzugerufene Polizisten vor Ort eintrafen, leistete der 31-Jährigen Widerstand und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die Beamten mehrfach. Seitens der Greizer Polizei wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell