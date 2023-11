Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Presseeinladung: Gefahren in der Adventszeit und zu Silvester

Kiel (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

wir laden Sie herzlich zu unserem Pressetermin ein, bei dem wir auf die Gefahren in der Adventszeit und zu Silvester aufmerksam machen möchten. Gerade in der festlichen Adventszeit stehen viele von uns vor der Herausforderung, die feierliche Stimmung mit der gebotenen Sicherheit zu verbinden. Trockene Weihnachtsbäume, festlich geschmückte Adventskränze und zahlreiche Kerzen erhöhen das Risiko von Bränden, wenn Unachtsamkeit eintritt. Zum Thema Silvester möchten wir auf die Gefahren von Böllern und Co. hinweisen. Insbesondere in der Silvesternacht sind Feuerwehr und Rettungsdienst im Dauereinsatz, denn auch heute noch werden die Gefahren von Böllern, Raketen und anderen Knallkörpern häufig unterschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Norderstedt unterstützt uns freundlicherweise bei diesem Pressetermin am Standort der Feuerwehr Friedrichsgabe. Die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden werden demonstrieren, wie gefährlich Feuerwerk und brennende Kerzen sein können. Mit dieser Demonstration möchten wir das Bewusstsein für die potenziellen Risiken schärfen und gleichzeitig präventive Maßnahmen aufzeigen. Zusätzlich möchten wir den Termin nutzen, um den landesweiten Feuerwehraktionstag am 1. Dezember 2023 anzukündigen. An diesem Tag werden zahlreiche Feuerwehren im ganzen Land Programme für ihre jeweiligen Orte auf die Beine stellen. Zudem sind alle Feuerwehrmitglieder aufgerufen, am 1.12. in ihrer Feuerwehrkleidung zur Arbeit, zur Schule und durch den Alltag zu gehen.

Der Pressetermin findet statt am:

Datum: Dienstag, den 28. November 2023 Uhrzeit: 11 Uhr Ort: Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe Ulzburger Straße 490 22844 Norderstedt

Um eine bessere Planung zu ermöglichen, bitten wir um eine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse m.dahms@lfv-sh.de oder telefonisch unter 0431 2000 82 16 oder 015789343188.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und danken im Voraus für Ihr Interesse an diesem wichtigen Thema.

Mit freundlichen Grüßen

Mareike Dahms Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell