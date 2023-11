Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Landesweiter 112-Tag: Zahlreiche Feuerwehren aus ganz Schleswig-Holstein machen mit beim Tag der Feuerwehren am 1.12.2023

Ein Dokument

Kiel (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

am 1. Dezember 2023 haben wir Großes vor: Wir veranstalten den 1. Tag der Feuerwehren in ganz Schleswig-Holstein oder kurz: Den 112-Tag. Anlass für diesen landesweiten Aktionstag ist das 150-jährige Bestehen des Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein und somit auch das der Feuerwehren im Land. Zahlreiche Veranstaltungen und Events im Rahmen des Jubiläums - verteilt im ganzen Land - haben uns durch das Jahr begleitet.

Abschließen möchten wir das Jubiläumsjahr 2023 mit einer schleswig-holsteinweiten Aktion, durch die die Feuerwehren im Land einen Tag ins Rampenlicht gerückt werden. Geplant ist der große Aktionstag für den 1.12. dieses Jahres - passend zu 112 gewählt.

Ziel an diesem Tag ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Schleswig-Holsteins das Thema Feuerwehr näherzubringen und es im Alltag sichtbar zu machen. Damit das gelingt, hat der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein alle Feuerwehren und Jugendfeuerwehren im Land aufgerufen, ein Programm für ihren Ort auf die Beine zu stellen.

Mit dem Ziel, die Arbeit der Feuerwehren stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken und die Gemeinschaft für ihre wichtige Arbeit zu sensibilisieren, haben bereits zahlreiche Feuerwehren des Landes ein vielfältiges Programm vorbereitet. Von Informationsveranstaltungen über gesellige und weihnachtliche Zusammenkünfte bis hin zu Live-Übungen - die Initiativen variieren, aber das Ziel bleibt gleich: Menschen für das Ehrenamt in der Feuerwehr zu begeistern.

Außerdem ruft der Landesfeuerwehrverband alle über 51.000 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren und Jugendfeuerwehren auf, am 1.12. in Feuerwehrkleidung zur Arbeit, zur Schule und durch den Alltag zu gehen. "Unsere Idee war es, das Thema Feuerwehr in jedem Bereich des Alltags sichtbar zu machen. Man kann sich vorstellen, was es für eine Wirkung hat, wenn tausende von Menschen in unserem Land einen Tag lang mit ihrer Kleidung im Alltag zeigen, dass sie zur Feuerwehrfamilie gehören", heißt es von Landesbrandmeister Frank Homrich, der weiter sagt: "Ob die Kameradinnen und Kameraden nun in Ausgehuniform, Tagesdienstkleidung oder T-Shirt ihrer Feuerwehr zur Arbeit gehen, bleibt jeder und jedem selbst überlassen. Die Hauptsache ist, sie zeigen, dass sie zur Feuerwehr gehören."

Aber auch alle anderen Menschen in Schleswig-Holstein sind dazu aufgerufen, die Feuerwehren an diesem besonderen Tag zu unterstützen. Der Landesbrandmeister ruft daher alle Bürgerinnen und Bürger auf, am 1. Dezember einer teilnehmenden Feuerwehr einen Besuch abzustatten und mit den Feuerwehrmenschen ins Gespräch zu kommen. "Auch im Alltag lohnt es sich, besonders wachsam zu sein und zu schauen, wo die Feuerwehr überall zu entdecken ist", so Homrich.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns entweder im Vorfeld oder direkt am 1.12.2023 durch Ihre Berichterstattung unterstützen, den 1. landesweiten 112-Tag in Schleswig-Holstein zu verbreiten.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell