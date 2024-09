Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Radfahrer beim Abbiegen auf Parkplatz erfasst.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagabend (10.09.2024) gegen 17.50 Uhr erfasste ein Autofahrer auf der Ravensberger Straße einen Rennrad-Fahrer. Der 29-Jährige aus Oerlinghausen war mit seinem 1er-BMW in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte nach links auf einen Supermarkt-Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er einen 46-jährigen Radfahrer, der ihm in Richtung Zeppelinstraße entgegenkam. Der Autofahrer prallte mit dem Bielefelder zusammen, der vom Rad und über die Motorhaube stürzte. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen-Team brachte ihn ins Klinikum. Am Rad und BMW entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

