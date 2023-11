Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/Festnahme nach Bedrohung - Nachtragsmeldung

In vermähter Liebe dürfte die Ursache für die Bedrohungen durch einen 30-jährigen Lüdinghauser liegen. Nach der Anzeigenerstattung ergaben sich konkrete Hinweise auf eine Gefährdung für eine 20-jährige Frau und einen 24-jährigen Mann. Der Tatverdächtige konnte am Montag (13.11.) vorläufig festgenommen werden. Im Anschluss durchsuchte die Polizei seine Wohnung in Lüdinghausen. Dort konnte umfangreiches Beweismaterial aufgefunden werden. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde er am Folgetag entlassen. Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.

Ursprungsmeldung:

Lüdinghausen/Festnahme nach Bedrohung 13.11.2023, 16:55 Uhr Coesfeld Am Nachmittag des Montags (13.11.)war die Polizei mit vermehrten Kräften in Lüdinghausen im Einsatz. Nach mehreren Anzeigen wegen Bedrohungen mit Waffen in den vergangenen Tagen konnte ein 30-jähriger Lüdinghauser von Spezialkräften festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weitere polizeiliche Maßnahmen dauern derzeit noch an.

