Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Haftbefehl aber ohne Fahrschein unterwegs

Offenburg (ots)

Ein tunesischer Staatsangehöriger nutzte am Freitagabend einen ICE von Baden-Baden nach Offenburg, ohne im Besitz eines Tickets gewesen zu sein. Da der Zugbegleiter die Personalien nicht feststellen konnte wurde der 24-Jährige beim Halt im Bahnhof Offenburg der Bundespolizei übergeben. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann aktuell über keine gültigen Dokumente für einen legalen Aufenthalt in Deutschland verfügt und zudem mit Haftbefehl gesucht wird. Er war wegen Körperverletzung verurteilt worden und sollte 900 Euro Strafe zahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen antreten. Da er die Strafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Er muss nun mit einem Verfahren wegen Erschleichen von Leistungen sowie wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz rechnen.

