Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Foto entpuppt sich als Fälschung

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag an der Europabrücke in Kehl einen tunesischen Staatsangehörigen kontrolliert. Dieser konnte sich nicht ausweisen und zeigte den Beamten stattdessen ein Foto einer französischen Identitätskarte auf seinem Smartphone. Im Rahmen der Urkundenprüfung stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten bei den Sicherheitsmerkmalen fest, weshalb von einer Fälschung auszugehen ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der 20-Jährige, der einen festen Wohnsitz in Frankreich besitzt, zurück ins Nachbarland und erhält neben einer Anzeige ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

