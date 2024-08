POL-RE: Dorsten: Zeugenaufruf nach Diebstählen auf Friedhöfen

Recklinghausen (ots) - Am Montagabend gegen 20:30 Uhr wurden zwei Frauen bei einem Unfall leicht verletzt. Eine 19-Jährige aus Bottrop fuhr auf der Gladbecker Straße in Richtung Innenstadt. Als sie ihr Auto verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr eine 18-jährige Autofahrerin aus Gladbeck auf. Rettungswagen brachten die Frauen in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf ca. 20 000 Euro geschätzt. ...

