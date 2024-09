Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mit dem Quad durch die Fußgängerzone - Polizei sucht Passanten, der ausweichen musste.

Zeugen meldeten der Polizei ein Quad, was am späten Samstagabend (07.09.2024) gegen 22.30 Uhr durch die Fußgängerzone/Mittelstraße in Richtung Busbahnhof fuhr - teilweise mit hoher Geschwindigkeit. Es wurde beobachtet, wie ein Passant den Fahrer des Quads darauf hinwies, dass es sich bei der Örtlichkeit um eine Fußgängerzone handele. Der jedoch verringerte seine Geschwindigkeit nicht und fuhr augenscheinlich direkt auf den Passanten zu, der zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Quad machte sich anschließend in Richtung Herforder Straße aus dem Staub. Das Verkehrskommissariat ist nun auf der Suche nach diesem geschädigten Passanten: Bitte melden Sie sich telefonisch unter 05231 6090. Im Anschluss konnte der Fahrer des Quads festgestellt werden: Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann aus Lemgo. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

