Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Unter Alkoholeinfluss gefahren und Verkehrsunfall verursacht.

Lippe (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am frühen Mittwochmorgen (11.09.2024) gegen 2.20 Uhr einen Kleintransporter auf der Ahmser Straße, der in einen Graben gefahren war. Vor Ort konnte der VW Crafter festgestellt werden: Darin befanden sich der 47-jährige Fahrer aus Herford samt einem 49-jährigen Beifahrer. Er fuhr zuvor auf der Ahmser Straße in aufsteigende Richtung und kam in Höhe der Hausnummer 126 nach rechts von der Straße ab, riss einen Leitpfosten aus der Verankerung und landete im Graben. Die beiden Männer waren unverletzt. Der 47-Jährige stand jedoch wahrnehmbar unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ihm wurde - trotz Widerspruch - das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

