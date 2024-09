Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Mit Auto überschlagen.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (11.09.2024) gegen 12.30 Uhr wurde eine Lagenserin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 36-Jährige war mit ihrem Opel Corsa auf der Straße "Friedrichshöhe" in Richtung Heiden unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, fuhr in den linksseitigen Graben und überschlug sich. Der Opel landete seitlich auf einem Acker. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2500 Euro.

