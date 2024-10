POL-PPRP: 12-Jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, 19.10.2024, gegen 21:00 Uhr, teilte eine Mitarbeiterin einer Tankstelle im Bereich der Mundenheimer Straße einen offensichtlich betrunkenen PKW-Fahrer mit, welcher in der Tankstelle war. Der 36-jährige PKW-Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein ...

