Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss und Betäubungsmitteleinfluss wurden in der Innenstadt festgestellt

Ludwigshafen (ots)

Fall 1:

Am Samstag, 19.10.2024, um 01.40 Uhr, konnte bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen bei einer Verkehrskontrolle in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Urintest des Mannes verlief positiv auf Marihuana. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG - Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Fall 2:

Am Samstag, 19.10.2024, um 04.48 Uhr, konnte bei einem 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Lambsheim bei einer Verkehrskontrolle in der Zollhofstraße in Ludwigshafen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG - Führen eines Kraftfahrzeuges im öffentlichen Verkehrsraum unter Einfluss von über 0,5 Promille Alkohol eingeleitet.

Fall 3:

Am Samstag, 19.10.2024, in der Zeit von 03.00 Uhr bis 05.00 Uhr, wurden mehrere Fahrzeuge vor der Abfahrt in der Ludwigshafener Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten zwei Trunkenheitsfahrten (Alkohol) verhindert werden, da die jeweiligen Fahrzeugführer einen zu hohen Atemalkoholwert bei den freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests vorwiesen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell