Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus unverschlossenem Transporter in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.10.2024, 19.00 Uhr, bis Freitag, 18.10.2024, 06.00 Uhr, parkte der silberne Mercedes Sprinter eines 45-jährigen Mannes in der Wredestraße, in Höhe der Pfalzwerke. In diesem Zeitraum öffneten der oder die Täter den unverschlossenen Transporter und entwendeten aus dem Innenraum diverse Papiere, 3 Armbanduhren und 3 Parfümflaschen im Gesamtwert von 200 Euro.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell