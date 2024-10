POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen merken sich Kennzeichen

Frankenthal (ots) - Am Donnerstagmittag (17.10.2024) in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Bensheimer Ring ein. Aus dem Haus wurde Schmuck gestohlen. Der Gesamtschaden durch den Einbruch wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Haben Sie am Donnerstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bensheimer Ring ...

