POL-PPRP: Einsatzmaßnahmen der Polizei in Speyer

Ludwigshafen (ots) - Einbruch in Kleingartenverein - Zeugen gesucht Zwei unbekannte Personen brachen in der Nacht auf den 18.10.2024 in drei Gartenhäuschen er Kleingartengartenanlage "Zur Werre" in der Brunckstraße ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen beobachteten gegen 00:50 Uhr die zwei Personen, die sich auf dem Gelände des Vereins aufhielten. Beim Erblicken der Zeugen, ...

