Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Audi beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person beschädigte am Montag (22.04.2024) zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi A3, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen geparkt war. Anschließend fuhr die unbekannte Person weg und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07031 13-2500 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Böblingen erbeten.

