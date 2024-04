Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 24-Jähriger greift Passanten an

Ludwigsburg (ots)

Ein zunächst Unbekannter griff am Dienstag (23.04.2024) gegen 10:30 Uhr im Bereich eines Einkaufszentrums in der Unteren Reithausstraße in Ludwigsburg zunächst einen Passanten an. Offenbar grundlos schlug der Tatverdächtige seinem Opfer dabei mit einem Stuhlbein gegen den Oberschenkel und flüchtete anschließend zu Fuß. Etwa 10 Minuten später meldete sich ein 72-jähriger Mann über Notruf und teilte mit, er sei soeben in der unteren Reithausstraße von einem Unbekannten angegriffen worden. Es stellte sich heraus, dass er offenbar ohne erkennbaren Anlass von einem jungen Mann mehrfach mit einem Holzstab geschlagen und dabei an Kopf, Rücken und Beinen getroffen wurde. Der Senior suchte daraufhin in dem Einkaufszentrum Zuflucht, während sein Angreifer ihn noch kurz verfolgte, dann jedoch in Richtung der Bogenstraße flüchtete. Der 72-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der 24-Jährige auf einem Fußweg zwischen der Straße "Schützenplatz" und er Bogenstraße angetroffen werden, der aufgrund der Personenbeschreibung im Verdacht steht, beide genannten Angriffe ausgeführt zu haben. Er wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen vorläufig festgenommen. Bei seiner Festnahme hatte er ein Küchenmesser bei sich, welches jedoch nicht eingesetzt wurde. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

