Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall fordert eine Verletzte und hohen Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte 37-Jährige und ein Gesamtschaden von rund 50.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag (23.04.2024) gegen 16:30 Uhr in der Forststraße in Großingersheim ereignet hat. Die 37-Jährige war dort mit ihrem BMW in Fahrtrichtung der Straße "Pflaster" unterwegs und verlor mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der BMW kam nach links von der Fahrspur ab und überfuhr dort zunächst zwei Verkehrszeichen auf einer Fußgängerfurt. Der BMW setzte die Fahrt fort und kollidierte nach etwa 50 Metern mit einem in einer Grundstückseinfahrt geparkten Seat, der durch die Wucht des Aufpralls im Uhrzeigersinn gedreht und gegen die Einfriedung des Grundstücks geschoben wurde. Im weiteren Verlauf prallte der außer Kontrolle geratene BMW gegen einen VW Golf, der auf einem angrenzenden Grundstück geparkt war. Während der Golf gedreht und gegen eine Hauswand gedrückt wurde, wurde der BMW durch die Kollision ausgehebelt, kippte auf die Beifahrerseite und blieb mitten auf der Forststraße liegen. Die 37-Jährige wurde bei dem Unfall vermutlich nur leicht verletzt, musste aufgrund des medizinischen Notfalls jedoch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden an den drei Pkw, dem Wohngebäude und den Grundstückseinfriedungen belaufen sich auf insgesamt etwa 50.000 Euro. Zur Aufnahme des Unfalls sowie der anschließenden Reinigung der Fahrbahn musste die Forststraße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es dabei nicht.

