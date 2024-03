Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrssicherheitsarbeit: Durchführung von Laserkontrollen

Morbach (ots)

Am gestrigen Dienstag, 12. März führten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT) in Kooperation mit der Polizeiinspektion Morbach erneut Geschwindigkeitskontrollen auf der B 327 im Bereich der Einmündung zum Gewerbegebiet HuMos bei Morbach-Gutenthal in Fahrtrichtung Trier durch. Innerhalb weniger Stunden stellten die Kräfte 22 Verstöße mit teils deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Das schnellste Fahrzeug wurde im 70 km/h-Bereich mit 97 km/h gemessen. Bereits in der vergangenen Woche wurde im Rahmen einer gleichgelagerten Kontrolle ein ausländischer Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von 134 km/h gemessen. Für diese sehr erhebliche Überschreitung wurde eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe einbehalten. Solche "Spitzenreiter" sind zwar eher die Ausnahme, verdeutlichen aber die Notwendigkeit solcher Überwachungen. Insbesondere in diesem Einmündungsbereich kommen mehrere Gefahrenfaktoren zusammen: In Fahrtrichtung Trier verjüngt sich die Fahrbahn von zwei Fahrspuren auf eine Spur und dies unmittelbar vor einer Kuppe. Es schließt sich direkt die Beschränkung auf 70 km/h an und hinter der Kuppe befindet sich die Einmündung ins Gewerbegebiet, welche stark durch Schwerverkehr frequentiert ist. Dort muss immer mit langsam abbiegenden Fahrzeugen gerechnet werden. Bereits geringere Geschwindigkeitsüberschreitungen als der genannte Extremfall steigern das Unfallrisiko in diesem Abschnitt erheblich. Zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit wird die Polizei Morbach in Zusammenarbeit mit dem PP ELT auch künftig in unregelmäßigen Abständen dort und an anderen Stellen innerorts wie außerorts Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

