POL-MA: Mannheim: Gleich zwei Unfälle an zwei Tagen im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Gleich zwei Unfälle ereigneten sich am Wochenende im Einmündungsbereich des Edinger Riedwegs/Rohrhofer Straße.

Am Samstag gegen 16 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer eine Straßenleuchte beim Einparken und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte ein LKW für die Beschädigung in Höhe von rund 7.000 Euro verantwortlich sein.

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr verursachte ein noch unbekannter Mercedes-Fahrer dort ebenfalls einen Unfall, als er beim Abbiegen in die Rohrhofer Straße einen entgegenkommenden 49-Jährigen in seinem Opel übersah. Nach dem Zusammenstoß mit dem Opel flüchtete der Mercedes-Fahrer. Er wird als männlich zwischen 30 und 40 Jahre beschrieben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um eine C- oder E-Klasse gehandelt haben. Der Sachschaden am Opel liegt bei 7.000 Euro. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Zeugen der jeweiligen Unfälle werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau in Verbindung zu setzen. Dieses ist unter Tel.: 0621/83397-0 zu erreichen.

