Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe gestellt

Jena (ots)

Ein Zeuge bemerkte am späten Sonntagabend, wie eine Person am Jahnplatz ein angeschlossenes Fahrrad mittels Bolzenschneider entwendete. Das hochwertige Rad wurde anschließend in einen Transporter verladen und schnellen Weges die Flucht ergriffen. Der Beobachter griff zum Telefon und verständigte die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Am Ortsausgang in Richtung Weimar konnten die insgesamt drei Diebe im Alter von 28 bis 30 Jahren in dem Fluchtfahrzeug gestoppt und festgenommen werden. Beim Blick in den Laderaum wurden weitere gestohlene Fahrräder und auch das Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

