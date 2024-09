Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Einbrecher erbeutet Technikgeräte aus Kindergarten

Mühltal (ots)

Eine Person brach am Wochenende in einen Kindergarten ein und erbeutete teure Technik. Um in das Gebäude "An der Zehntscheuer" zu gelangen, wurde eine Terrassentür gewaltsam aufgehebelt. Nach ersten Erkenntissen entwendete der Einbrecher unter anderem einen Laptop, einen Beamer und eine Bluetoothbox. Aus einem weiteren Zimmer verschwand ein Tablet, das in einem Schrank abgelegt war. Nach dem Diebstahl machte sich die Person in unbekannte Richtung aus dem Staub und hinterließ nicht unerheblichen Schaden. Der Tatzeitraum erstreckt sich bis Freitagabend (13.9.) gegen 20 Uhr zurück. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt, während der Wert des gestohlenen Equipments mehr als 1.000 Euro beträgt.

Die Kriminalpolizei (K41) aus Darmstadt ermittelt und sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise können unter der 06151 / 969 - 0 abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell