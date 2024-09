Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (14.09.2024.) gegen 14:00 Uhr und Montag (16.09.2024) gegen 12:00 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Erbachwiesenweg" in Heppenheim ein Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen silbernen Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt mindestens 1500,- Euro.

Zeugen, die weitere Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252 - 7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell