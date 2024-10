Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falsche Kennzeichen an gepfändetes Auto angebracht

Weimar (ots)

Am Sonntagvormittag wurde im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nordstraße ein schon seit längerer Zeit abgestellter Pkw Skoda festgestellt, an dem jetzt plötzlich Kennzeichen angebracht waren. Im Fahrzeug selbst befand sich eine männliche Person. Dieser und das Fahrzeug wurden einer Kontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem 55- jährigen Mann um den ehemaligen Besitzer des Pkw handelte. Da das Fahrzeug allerdings gepfändet wurde, befanden sich am Fahrzeug selbst keine Kennzeichen mehr und auch der Erstschlüssel liegt bei der Pfändungsfirma. Der Mann nutzte den Zweitschlüssel um in das Fahrzeug zu gelangen und brachte zwei unterschiedliche Kennzeichen am Fahrzeug an. Eins der beiden war bereits als gestohlen gemeldet, der Besitzer des zweiten hatte das Fehlen seiner Kennzeichentafel zwar schon bemerkt, aber noch nicht angezeigt. In Summe erhält der Mann jetzt Anzeigen wegen Kennzeichendiebstahl bzw. Fundunterschlagung und Urkundenfälschung. Die Kennzeichentafeln selbst wurden sichergestellt, ebenfalls der Zweitschlüssel des Fahrzeuges.

