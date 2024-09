Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht am Hilgardcenter

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.09.2024) wurde ein schwarzer Mercedes-Benz Geländewagen beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 17:30 Uhr bis 17:35 Uhr auf dem Parkplatz des Hilgardcenters in einer Parkbox gegenüber von einem Restaurant. Während der 18-jährige Fahrer des Fahrzeuges sich noch in seinem Pkw befand, streifte eine vorbeifahrende silberne Mercedes-Benz A-Klasse das Auto des jungen Fahrzeugführers am Heck. Zusätzlich ist noch bekannt, dass im Verursacherfahrzeug ein männlicher Fahrer und eine weibliche Beifahrerin saßen.

Die Polizei Zweibrücken sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben zum Unfallhergang sowie zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 entgegen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell