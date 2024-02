Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der L311 in Heinrichswalde (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 03.02.2024, gegen 17:35 Uhr, ereignete sich auf der L 311 in der Ortschaft Heinrichswalde ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 43-jährige deutsche Fahrer eines PKW VW die L 311 aus Richtung Rothemühl kommend in Richtung Schwichtenberg und beabsichtigte an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Transporter vorbeizufahren. Dabei kollidierte der VW mit dem Transporter. Der 43-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW ins Klinikum Ueckermünde verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von 1,87 Promille gemessen. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell